Napuland, il videogioco che vi porterà in un’affascinante avventura attraverso le strade di Napoli! Preparatevi a esplorare una Napoli virtualmente affascinante, piena di personaggi eccentrici, tradizioni culturali e, soprattutto, un messaggio di rispetto per la città.

VIDEO/ Napuland, il videogioco in cui si combattono i ‘Lutam’ che rovinano la città

Napuland è un videogioco dalla grafica vintage che offre una rappresentazione in chiave goliardica della cultura partenopea. Sarete catapultati in un ambiente vivace e colorato, dove le tradizioni, le superstizioni e i cliché partenopei sono esagerati in modo divertente. I personaggi che incontrerete saranno stravaganti, espressivi e vi faranno sorridere mentre vi immergete in questa avventura unica.

Oltre all’aspetto goliardico, Napuland ha un forte messaggio sociale. Il gioco mira a sensibilizzare le persone al rispetto per la propria città e a lottare contro la sottocultura. Attraverso le sfide e le missioni del gioco, sarete chiamati a combattere gli atteggiamenti negativi, promuovendo l’inclusione, la diversità e la consapevolezza della bellezza di Napoli. Napuland vi invita a considerare l’importanza di preservare e valorizzare la cultura e le tradizioni locali.

Napuland è molto più di un semplice videogioco ambientato a Napoli. È un’esperienza divertente che vi farà sorridere, ma anche riflettere sul valore della vostra città e sulla necessità di combattere gli stereotipi negativi. Insieme ai personaggi eccentrici e alle musiche coinvolgenti di Silvio Tattoli e dei Sud Globalix, Napuland vi condurrà in un viaggio indimenticabile attraverso la cultura partenopea. Preparatevi a esplorare, a ridere e a scoprire il messaggio sociale che si nasconde dietro questa avventura unica!

Napuland, il videogioco che sensibilizza al rispetto della città

Napuland, una bellissima città ricca di storia, arte e cultura, baciata dal sole e accarezzata dal mare, piena di colori e bellezze naturali di ogni tipo, è la casa di un popolo caloroso, allegro e fantasioso che ama la vita, l’amore e la poesia: i napulandesi.

L’idillio dei napulandesi viene brutalmente distrutto da alcune entità malefiche, i Lutam, che, invidiose della bellezza paradisiaca della città e della gioia dei suoi cittadini, decidono di degradare la città possedendo e trasformando gli abitanti in esseri arroganti, ignoranti, violenti e presuntuosi, dando così vita a una nuova specie sub-umana: i Cuozzi.

A Napuland, ora, coesistono due realtà opposte e ben distinte: i napulandesi, che amano la propria città e vorrebbero godersi la sua arte e bellezza in un clima di profonda pace e armonia, e i cuozzi, posseduti dai Lutam, che hanno il solo scopo di umiliare il popolo e oltraggiare la dignità di Napuland.

I Lutam, che si nutrono del dolore dei napulandesi per infliggere loro maggiore sofferenza, rapiscono Pulcinella, il simbolo in maschera di Napuland, e lo rinchiudono in una cella segreta del castello dell’Ovis.

Con questo ennesimo attacco allo spirito dei napulandesi, i Lutam hanno messo in ginocchio la città e, infiltrandosi in gran parte del tessuto sociale e politico, ricoprono ormai anche ruoli di potere. La disperazione dei napulandesi è così grande che tocca il cuore di Amelia, una vecchia fattucchiera che vive in cima al Vesuvio e decide di intervenire per rendere giustizia al popolo buono di Napuland.

Così, con un incantesimo, racchiude tutte le preghiere e le speranze del popolo napulandese in un corno portafortuna e, dopo aver invocato le forze benefiche del dio Vesuvius, getta il corno nel cratere del vulcano il quale, dopo un tumultuoso risveglio, partorisce dalla lava il giustiziere di Napuland: Napuel, l’El di Napuland.

Napuel è un’entità divina creata dall’unione tra la coscienza del popolo napulandese e la potenza vitale del vulcano Vesuvius. Il supereroe dovrà superare diverse sfide per contrastare le forze oscure dei Lutam, liberare Pulcinella e riportare Napuland al suo splendore originario.

Quando sarà pubblicato il gioco?

Sarà pubblicata una versione demo gratuita del gioco in data ancora da definirsi. La pubblicazione della versione completa del gioco è prevista per Autunno 2024.

Dove sarà possibile effettuare il download del gioco?

Napuland sarà disponibile per il download sulle seguenti piattaforme: EpicGames, Steam.