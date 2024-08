Una tragedia si è verificata a Formia nel fine settimana appena conclusosi. Vincenzo Federico, 30enne originario di Napoli, è purtroppo morto in seguito ad un drammatico incidente stradale. Il giovane era in sella alla sua moto, quando si è scontrato in via Montebello, nei pressi del centro commerciale di zona, contro un’auto guidata da un 74enne di Gaeta, rimasto illeso.

Tragedia a Formia, il napoletano Vincenzo Federico muore dopo un incidente in scooter

I sanitari del 118, giunti sul posto immediatamente, l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Dono Svizzero, ma purtroppo per Vincenzo non c’è stato nulla da fare.

Questo il cordoglio del sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, condiviso sul proprio profilo Facebook. Il primo cittadino ricorda anche un’altra vittima della strada, Fabio D’Amato, deceduto nell’ultimo drammatico fine settimana: “Sgomento, attonito ho appreso con immane dolore della scomparsa di due giovani del nostro territorio, Vincenzo Federico e Fabio D’ Amato avvenute rispettivamente sabato sera a Gaeta, e domenica mattina sulla via Appia nel Comune di Terracina, entrambe causate da un terribile incidente stradale.

Una città, la nostra che sabato, appresa la notizia del grave sinistro occorso a Vincenzo, fino all’ ultimo aveva sperato che il ragazzo potesse farcela e che il giorno dopo, si è svegliata profondamente affranta, incredula e drammaticamente impotente. Pervaso da sofferenza, abbraccio con immenso amore le famiglie dei due giovani e partecipo al loro devastante dolore.

Impossibile non provare anche una forte amarezza per una morte improvvisa che li ha portati via, sottraendoli per sempre all’affetto della famiglia e degli amici. Una vita, la loro, che si è spezzata troppo presto, perdite che lacerano i nostri cuori. Le parole vacillano e vengono meno di fronte a tragedie così grandi. In questi momenti esse non ci sono e se anche se ci fossero non potrebbero mai alleviare il fortissimo dolore dei familiari per la perdita tanto imprevista quanto inconcepibile del loro caro.

Non si è mai pronti ad affrontare questi dispiaceri immensi. Con il cuore colmo di dolore, interpretando il sentimento collettivo della nostra comunità, scossa da questi tragici eventi, rivolgo a nome della Città e mio personale i più profondi sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie di Vincenzo e Fabio a cui in silenzio ci stringiamo”.