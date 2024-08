Un incredibile incendio si è verificato nella notte a Casamicciola, comune di Ischia. Le fiamme sono divampate in via Eddomade, a pochi metri dalla piazza centrale. Il fuoco è partito da una BMW X3 in sosta, coinvolgendo anche l’automobile parcheggiata nelle sue vicinanze.

Le vetture erano di proprietà di due turisti che alloggiano all’hotel Cristallo: il rogo si è propagato da una di esse, una BMW X3, ed ha poi coinvolto l’auto parcheggiata dietro, una Fiat Multipla.

FOTO/ Ischia, inferno nella notte a Casamicciola: automobili carbonizzate

I veicoli, andati letteralmente carbonizzati, erano di proprietà di alcuni turisti che si trovavano in vacanza sull’isola del Golfo di Napoli. Entrambi alloggiano presso il vicino hotel Corallo. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme evitando che coinvolgessero altre vetture. Non si registrano per fortuna feriti.

Le automobili andate bruciate erano una BMW X3, dalla quale si è propagato l’incendio, ed una Fiat Multipla. Le forze dell’ordine sono attualmente all’opera per ricostruire la dinamica del rogo: potrebbe trattarsi di un problema tecnico, anche se il proprietario della vettura da cui si sono innalzate le fiamme avrebbe dichiarato di non aver notato alcun malfunzionamento.