Tragedia nel Napoletano, Raffaele muore improvvisamente nel sonno. Lascia due figlie

“Ci sono quei mali e dolori che con una pillola una siringa o altra medicina lo curi e ne trovi sollievo. E poi arrivano colpi come mortai che ti penetrano nel petto senza scampo lasciandoci traballanti inermi tra le onde e la bufera del dolore non ci sono parole per descrivere determinate ferite che esternamente potranno guarire non sanguinare ma resteranno scolpite nel cuore e bella mente sempre vive, riposa in pace ora sei stato un figlio un marito un padre un cognato unico e speciale ma più che cognato un fratello per me riposa in pace Raffaele Bombace”.