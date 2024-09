Disavventura per Daniela Ioia, attrice che recita il ruolo di Rosa nella fiction Rai ‘Un posto al Sole‘ e che ha interpretato Elena, la madre di Silvia, in ‘Mare Fuori. Mentre faceva jogging, come raccontato in un video pubblicato sulla piattaforma social Tik Tok, un uomo ha iniziato a pedinarla con l’auto in un parco a Napoli, facendola “spaventare a morte”.

Questo il racconto di Daniela, apparsa anche nella quinta stagione di Gomorra nei panni di Tiziana Palumbo:

“Mi stavo allenando e si stava facendo buio. Io sono sempre disponibile e mi fermo sempre a parlare con tutti. Ogni volta che me lo chiedono mi fermo a fare foto, ma se mi sto allenando e ho le cuffie e non ti sento, perché mi segui con la macchina? Mi sono spaventata a morte”.

“Un signore mi ha seguita con l’auto, mi parlava perché presumo mi avesse riconosciuta. Non so cosa dicesse perché indossavo le cuffie, gli ho anche risposto male, mi dispiace ma a volte ci vuole un po’ di buonsenso. Se vedi che mi sto allenando, non mi pedinare! Mi fai spaventare! Mi sono vista seguita da quest’auto e quindi ho risposto male. Ripeto, mi dispiace, so solo che mi sono sentita seguita”.

“Mi appello al vostro buonsenso, quando vado a correre lo faccio per staccare la spina, distrarmi dai pensieri e quindi ascolto musica. Proprio per questo, quando mi sono accorta di essere seguita, sono saltata. Non sono neppure riuscita a finire l’allenamento, mi sono fermata prima”.