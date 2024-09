Il SuperEnalotto bacia Marano di Napoli con una vincita da 95.142,27 euro. Il fortunato ha centrato il ‘5’ grazie alla combinazione vincente data dai numeri 1 – 16 – 64 – 70 – 72 – 82 – J 34 – SS 86.

Prosegue dunque il periodo fortunato della Campania per gli amanti delle lotterie: un’estate iniziata con l’incredibile jackpot da oltre 100 milioni di euro vinto da un super fortunato dopo aver acquistato un biglietto da soli 2 euro presso una tabaccheria in via Toledo a Napoli, e proseguita con numerose vincite milionarie o comunque molto corpose.

Intanto il nuovo jackpot del SuperEnalotto è arrivato a 73 milioni di euro.

SuperEnalotto, centrato il ‘5’ a Marano di Napoli: la vincita da capogiro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 143 di sabato 7 settembre, con il Jackpot che arriva a 73 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 10 settembre 2024.

È festa però per un fortunato che ha centrato 1 punto 5 da 95.142,27 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Marano di Napoli (NA) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Ricevitoria Edicola Galdiero situato in Via Ranucci, 48.

La combinazione vincente è stata: 1 – 16 – 64 – 70 – 72 – 82 – J 34 – SS 86.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 7 settembre ha assegnato ben 372.959 vincite.