Un 47enne di Chiaia è stato arrestato ques’oggi a Napoli dai Carabinieri della stazione Quartieri Spagnoli per atti persecutori, commessi nei confronti della moglie, con cui si era recentemente separato. L’uomo avrebbe iniziato a seguire l’ex consorte nei vari spostamenti, minacciandola anche di morte alla presenza dei figli piccoli. La svolta è arrivata questa mattina, quando la donna è riuscita ad immortalare l’uomo all’esterno dell’istituto frequentato dai bambini, appena accompagnati.

Napoli, perseguita la ex anche davanti la scuola frequentata dai figli: fermato 47enne

Non accettando la decisione di interrompere la relazione, l’uomo avrebbe iniziato a perseguitare la sua ex. Seguendola in ogni spostamento, minacciandola anche davanti ai figli piccoli.

La situazione è degenerata in mattinata, quando la donna ha accompagnato i bambini a scuola e si è ritrovata l’ex marito davanti all’istituto. Il 47enne ha iniziato a insultarla, a minacciarla di morte. La donna, poco prima che l’uomo si allontanasse, ha avuto la prontezza di fotografarlo e si è rivolta ai Carabinieri. I militari, anche sulla base delle precedenti denunce, hanno rintracciato il 47enne e lo hanno arrestato in differita. È ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.