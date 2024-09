Non passano neanche 24 ore e i carabinieri arrestano un’altra volta lo stalker. È l’incredibile storia avvenuta a Napoli. Il giorno prima l’uomo, 47enne di Chiaia già noto alle forze dell’ordine, viene arrestato per atti persecutori commessi nei confronti della moglie, con cui si era recentemente separato. Dopo un giorno è evaso dai domiciliari tornando a perseguitare l’ex consorte, che ieri l’aveva denunciato alle forze dell’ordine dopo l’ennesima minaccia di morte ricevuta.

Stalking a Chiaia: evade dai domiciliari e torna a perseguitare l’ex moglie dopo 24 ore

Una storia drammatica che poteva avere un epilogo tragico senza il coraggio nella donna di raccontare tutto alle autorità.

L’uomo era stato fotografato dalla vittima mentre veniva minacciata davanti la scuola dei figli. Arrestato, era stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. La mattina seguente l’evasione. Un solo scopo per lui, trovare la moglie. La vittima viene sorpresa non distante da casa e lui inizia nuovamente a minacciarla di morte, fuggendo subito dopo.

I carabinieri della compagnia Napoli centro, allertati dal 112, si mettono alla ricerca dell’uomo che fortunatamente viene localizzato in una via dei quartieri Spagnoli.

L’arrestato, questa volta, è stato trasferito in carcere.