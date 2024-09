Un ragazzo di 15 anni ha subito la rottura del setto nasale e un lieve trauma cranico per un sguardo non gradito. Il giovane era al Vomero, quartiere residenziale di Napoli, in sella al proprio motorino fermo al semaforo, erano circa le 14, quando gli si affianca un giovane, maggiorenne, a bordo del suo scooter. Guarda il 15enne e in napoletano gli chiede “Mai stai guardando?”. Il ragazzo risponde candidamente di no, trovando strana la domanda.

“Ma stai guardando?”, scende dal motorino e gli rompe il naso: aggressione shock al Vomero

A quel punto il maggiorenne scende dallo scooter, lo sistema sul cavalletto e all’improvviso gli sferra un violentissimo pugno in pieno volto. La vittima immediatamente perde molto sangue. L’aggressore fugge. I presenti soccorrono il ragazzo. Sul posto si precipitano polizia e 118. Dopo poco l’aggressione torna sul luogo della violenza per chiedere scusa del proprio comportamento, ma viene identificato dalle forze dell’ordine presenti.

Assieme al padre, la vittima viene portata in ospedale e dopo una tac la diagnosi è terribilmente chiara, setto nasale rotto e lieve trauma cranico. Adesso dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico. “Mio figlio è profondamente scosso per quanto successo, soprattutto perché non ha ravvisato segnali che gli facessero presagire il pericolo. Una violenza brutale e a sangue freddo” racconta il padre nel denunciare l’accaduto al deputato Borrelli. “In questi giorni non è voluto uscire di casa e domani sarà operato.

Quello che ci spaventa sono proprio le ripercussioni psicologiche e sociali. Però sono contento di aver testimoniato l’esistenza di una società civile che è ancora pronta a fare la sua parte. Tante persone hanno aiutato mio figlio e non si sono sottratte nel testimoniare alla Polizia quanto successo. Sono grato agli equipaggi di Polizia e 118 intervenuti, che sono stati molto accorti e hanno accudito mio figlio, e ai suoi amici fantastici amici, che lo hanno sostenuto con grande affetto. Questo mi fa ben sperare”.

“Un altro episodio di violenza brutale e senza senso. Il soggetto è già noto alle forze dell’ordine e spero che non la passi liscia. Chi pensa di trasformare la nostra città, le nostre strade, in un far West senza regole ha sbagliato a capire. Per questi comportamenti serve tolleranza zero”. Questo il commento di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.