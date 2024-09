Ischia, contro un bus mentre trasportava frutta e verdura: Maurizio muore a 27 anni

Maurizio Di Massa, 27 anni, è morto oggi all’ospedale Cardarelli di Napoli. L’incidente è avvenuto stamattina sull’isola di Ischia, in via Michele Mazzella nella zona dei Pilastri. Il giovane si è scontrato contro un autobus proveniente dalla corsia opposta mentre era alla guida di un furgoncino che trasportava frutta e verdura.

Ischia, Maurizio Di Massa muore a 27 anni dopo un incidente frontale con un bus

Maurizio stava lavorando. Era alla guida di un Piaggio Porter, sul quale trasportava come ogni giorno frutta e verdura, quando si è scontrato fatalmente contro un autobus di linea Eav che proveniva dal senso di marcia opposto.

Il giovane è stata trasportato prima all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, per poi essere trasferito d’urgenza al nosocomio partenopeo, dove purtroppo è spirato poco dopo.

La vittima era apparsa immediatamente in condizioni disperate, e nonostante i medici abbiano provato di tutto per salvarlo, non c’è stato nulla da fare.

Una tragedia straziante che ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Tantissimi i commenti commoventi apparsi sui social: Maurizio era un ragazzo molto amato sull’isola, come testimoniano le persone che hanno avuto modo di avere a che fare con lui.