Peppe Di Napoli è stato operato per un tumore, l’annuncio dall’ospedale: come sta

Subito dopo l’annuncio lanciato direttamente dall’ospedale, Peppe Di Napoli, il noto titolare della Pescheria Di Napoli, volto noto dei social ma anche della TV grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ha aggiornato i suoi followers sulla riuscita dell’intervento effettuato dopo aver scoperto una serie di linfomi, un particolare tipo di tumore del sangue.

Peppe Di Napoli operato per il tumore: come sta

“I miei social sono letteralmente inondati di amore. Vi pubblico questa foto per farvi sapere che l’intervento è andato alla grande, adesso attendiamo fiduciosi la risposta della biopsia. Non so come ringraziarvi e non so come ho fatto a meritare tutto questo affetto! Grazie grazie grazie. Mi riprenderò prestissimo! A presto” – si legge nell’ultimo post diffuso sui suoi canali social.

Poco prima di entrare in sala operatoria, già pronto per l’intervento, aveva pubblicato un altro scatto scrivendo: “Ragazzi, io sono pronto. Mi sono armato del più bel sorriso. Vado, ammazzo e torno. Grazie per tutto”.

L’operazione subita nella mattinata di ieri pare, dunque, sia andata a buon fine. L’intervento si sarebbe reso necessario a seguito di alcuni controlli medici che avrebbero fatto emergere la presenza di una serie di linfomi, ovvero tumori che interessano un tipo specifico di globuli bianchi, i linfociti, e possono svilupparsi dai linfociti B, dai linfociti T o dalle cellule NK (molto rari), le cellule del sistema immunitario preposte alla difesa delle infezioni.

Ad annunciarlo era stato lo stesso Di Napoli sottolineando: “Oggi mi ritrovo qui dal nulla in un ospedale, non è proprio il luogo adatto per me, tutto così silenzioso e sistemato. Domani dovrò affrontare il mio primo intervento perché facendo alcune visite sono stati trovati nel mio corpo vari corpi estranei, tanti piccoli linfomi che mi sono venuti a trovare“.

“Io adesso vado, fiducioso e consapevole che il percorso non sarà breve. Ma ci possiamo abbattere per così poco? Dai che ho una mare di novità da dirvi. Inoltre ringrazio infinitamente il dottor Domenico De Vito per la sua professionalità e per la sua grande umanità. Vi voglio bene”.