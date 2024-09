Tenta di lanciarsi nel vuoto all’aeroporto, il miracolo a Napoli: è stata salvata dai presenti

Poteva trasformarsi in tragedia la vicenda che si è verificata nella mattinata di ieri a Napoli, presso l’aeroporto di Capodichino, dove una donna avrebbe tentato il suicidio finendo poi per essere salvata miracolosamente.

Tentato suicidio all’aeroporto di Capodichino: salvata

La donna, stando a quanto rende noto Il Mattino, si sarebbe precipitata al secondo piano dell’edificio dell’aeroporto napoletano con l’intenzione di mettere fine alla sua vita. Sarebbero stati proprio i passanti ad accorgersi del folle gesto richiamando, tra le urla, l’attenzione delle forze dell’ordine.

I militari dell’esercito, impegnati nell’operazione Strade Sicure, in servizio di presidio all’aeroporto, avrebbero raggiunto la donna riuscendo poi a convincerla di non gettarsi nel vuoto, salvandole così la vita. Una scena straziante e allo stesso tempo commovente che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai presenti presi dallo spavento.

Un episodio che si è consumato proprio ieri quando l’intera comunità partenopea è stata raggiunta da una drammatica notizia: Ciro Perna, lo studente 16enne dell’istituto Pantaleo di Torre del Greco, precipitato dalla finestra della scuola, è morto dopo due giorni di agonia. Anche il quel caso, come ipotizzato fin dall’inizio dai carabinieri, si sarebbe trattato di un gesto estremo.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.