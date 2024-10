Chi era Valeria Vertaglio, la mamma investita e uccisa dopo aver lasciato i figli a scuola

Si chiamava Valeria Vertaglio la donna investita e uccisa questa mattina in via Benedetto Brin a Napoli. Aveva 42 anni: secondo le prime ricostruzioni del caso, al vaglio della polizia, la vittima aveva appena accompagnato i figli a scuola.

Incidente mortale a Napoli, Valeria Vertaglio lascia il marito e due figli: aveva 42 anni

Mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, Valeria è stata travolta da una Fiat Panda. La giovane madre di due bimbi è deceduta praticamente sul colpo. Secondo i racconti di alcuni testimoni, la donna avrebbe fatto un balzo di alcuni metri in seguito al violento impatto. Inutili i soccorsi giunti sul posto dopo le chiamate d’emergenza arrivate al 118.

Il conducente dell’auto, in stato di shock, è stato trasportato all’ospedale Pellegrini. L’incidente è avvenuto questa mattina tra le 8 e le 9.

Una vera e propria tragedia che ha sconvolto la comunità: si tratta della 21esima morte in strada da inizio 2024 a Napoli.

Solo pochi giorni fa, Antonio Di Napoli detto Tonino ‘o Spigaiuol, storico venditore ambulante delle zone di Fuorigrotta e Rione Traiano, era morto dopo essere stato investito in via Cupa Cinthia da un’auto giunta a velocità sostenuta. Anche in quel caso, purtroppo, per la vittima (74 anni) non c’era stato nulla da fare.