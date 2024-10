Napoli, investita e uccisa a 42 anni. L’incidente: stava attraversando sulle strisce pedonali

Il Comune di Napoli ha chiarito la dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina in via Benedetto Brin, dove una donna è stata investita da un’auto ed è morta sul colpo.

Napoli, donna investita in via Brin: morta a 42 anni

Stando ad una prima ricostruzione, erano le ore 8.30 circa quando un ragazzo, V.G., di 22 anni, a bordo della sua auto stava percorrendo la corsia riservata di via Volta in direzione San Giovanni. Giunto all’altezza del parcheggio Brin ha investito la donna, V.V., di 42 anni, che attraversava in corrispondenza delle strisce pedonali.

La vittima aveva appena accompagnato i suoi figli a scuola. L’urto avrebbe spinto in avanti di una decina di metri la 42enne, deceduta sul posto. A nulla sarebbero serviti i tentativi di rianimarla: i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il conducente dell’auto, in stato di shock, è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Pellegrini. Sul posto sono giunti gli agenti dell’Infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli che, informato il PM di turno, hanno disposto il sequestro del veicolo, messo la salma a disposizione dell’AG e sottoposto ad accertamenti tossicologici il conducente del veicolo al quale è stata ritirata la patente.

Una vicenda che ha scosso l’intera comunità che ora si prepara a dire addio ad una giovane mamma, vittima di un tragico destino. Intanto le indagini proseguiranno e sarà la magistratura a pronunciarsi sul caso. Si tratta dell’ennesima tragedia avvenuta in strada: solo a Napoli si contano 21 incidenti mortali da inizio 2024.

Si tratta dell’ennesima tragedia avvenuta in strada. Soltanto pochi giorni fa a perdere la vita a seguito di un grave incidente era stato Antonio Di Napoli, detto Tonino ‘o Spigaiuol, storico venditore ambulante delle zone di Fuorigrotta e Rione Traiano. L’uomo, di 74 anni, è stato investito in via Cupa Cinthia da un’auto giunta a velocità sostenuta.