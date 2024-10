Ennesima tragedia stradale questa mattina a Napoli. Una donna è stata travolta da un’autovettura in via Benedetto Brin, nei pressi di via Marina. Dopo aver acompagnato i figli a scuola, la 42enne è stata investita da una Fiat Panda.

Tragedia stradale a Napoli, donna investita e uccisa a via Brin dopo aver accompagnato i figli a scuola

Nonostante l’intervento dei sanitari del 118 e delle ambulanze giunte sul posto, per la donna non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono state affidate alla polizia del comando locale. Via Brin è nota in città per essere una delle arterie che conduce al centro: si trova nei pressi della zona portuale.

L’incidente fatale si è verificato questa mattina tra le 8 e le 9, in un’area notoriamente molto trafficata da chi si reca al lavoro o, come nel caso della giovane donna, accompagna i figli a scuola.

Si tratta del 21esimo incidente mortale capitato nel 2024 a Napoli.

Solo pochi giorni fa, Antonio Di Napoli detto Tonino ‘o Spigaiuol, storico venditore ambulante delle zone di Fuorigrotta e Rione Traiano, era morto dopo essere stato investito in via Cupa Cinthia da un’auto giunta a velocità sostenuta. Anche in quel caso, purtroppo, per la vittima (74 anni) non c’era stato nulla da fare.