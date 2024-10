Berrettini il napoletano: a Shanghai l’esultanza in dialetto fa impazzire i social

Matteo Berrettini è tornato. Il tennista romano, dopo un lunghissimo periodo lontano dai campi per una serie di infortuni che gli avevano addirittura fatto pensare al ritiro, sembra essersi ripreso alla grande.

L’italiano ha festeggiato la prima vittoria al Masters 1000 di Shanghai, in Cina, con una dedica che ha spiazzato tutti. Berrettini, dopo aver battuto l’australiano Christopher O’Connell, ha infatti firmato il classico vetro apposto sulla telecamera con una frase tipicamente napoletana: “Mamma d”o Carmene”.

Matteo Berrettini ringrazia la ‘Mamma del Carmine’ (la Madonna) dopo una vittoria a Shanghai

Anche se con qualche piccolo errore grammaticale, che gli viene chiaramente perdonato, il messaggio di Matteo ha suscitato grande simpatia nei suoi confronti da parte del popolo partenopeo, che ha particolarmente apprezzato il riferimento fatto ad un’espressione storica del gergo popolare.

Richiamare la Madonna del Carmine, per i napoletani, rappresenta stupore e gioia. Sensazioni che il tennista ha certamente provato dopo aver vinto una partita tiratissima in due set, entrambi conquistati al tiebreak, nonostante i problemi agli addominali avuti nelle ore precedenti all’incontro, che avevano messo in discussione la sua partecipazione all’ambito torneo.