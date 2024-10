La maschera di Pulcinella presente alla parata per il Columbus Day a New York

Pulcinella sfilerà il 14 ottobre lungo le vie di New York per la grande parata del Columbus Dayche festeggia la scoperta dell’America. Per l’occasione è prevista la presenza di oltre un milione di partecipanti tra newyorkesi e turisti.

La maschera di Pulcinella sfilerà negli USA durante la parata per il Columbus Day a New York

La trasferta negli Usa, sotto l’egida del Ministero degli Esteri, è stata organizzata dal Centro Coordinamento Maschere Italiane di Parma e dalla sede regionale campana diretta da Roberto D’Agnese. Il Museo di Pulcinella di Acerra, che è la patria della maschera più famosa al mondo, ha scelto di consegnare il camicione e il coppolone per la grande sfilata a Michele De Chiara, un artista acerrano poliedrico, scultore e ceramista, nonché attore.

Partenza dall’Italia il 12 ottobre 2024, insieme alle altre maschere regionali italiane. Il giorno dopo la delegazione italiana sarà accolta e salutata dalla nostra rappresentanza diplomatica statunitense e incontrerà le comunità di New York. Il viaggio di Pulcinella negli USA è stato presentato nella galleria del Museo di Pulcinella di Acerra.

Hanno consegnato le insegne della maschera a Michele De Chiara il Sindaco di Acerra Tito d’Errico, la Presidente del Centro di Cultura “Acerra Nostra” Giusy Fatigati, una rappresentanza degli alunni della Scuola Media “Gaetano Caporale” e il Direttore del Museo di Pulcinella Tommaso Esposito che ha dichiarato: «Siamo molto contenti di far parte del Coordinamento Nazionale Maschere Italiane e di partecipare al Columbus Day, un evento che rappresenta per noi una grande occasione di promozione culturale internazionale e ci consente di portare il saluto di Pulcinella e degli acerrani ai 3 milioni e 400.000 cittadini di origine italiana presenti nell’area di New York, nonché a tutti gli altri concittadini viventi in America».

Da parte sua il Sindaco di Acerra Tito D’Errico ha confermato: «Le nostre tradizioni cittadine e la nostra maschera di Pulcinella, interpretata da Michele De Chiara che porterà sul costume anche lo stemma della città, rappresenteranno a New York i valori più belli di Acerra».