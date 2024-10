Lotto, vincita record nel Vesuviano: oltre 620 mila euro con una quaterna

Le estrazioni del weekend di Lotto e 10eLotto hanno premiato in particolar modo la Campania grazie alla ruota di Napoli che ha elargito ricche vincite.

Lotto, vincita shock a San Sebastiano al Vesuvio: fortunato centra la quaterna e vince 622 mila euro

La più alta è stata realizzata a San Sebastiano al Vesuvio, comune dell’area metropolitana di Napoli, dove è stata centrata una quaterna, con i numeri 2-17-24-71, da 622.500 euro, a fronte di una spesa di soli 10 euro. Si tratta della seconda vincita più alta del 2024, dietro solo agli 1,2 milioni di euro vinti a Quarrata, in provincia di Pistoia.

Una vincita davvero senza precedenti, che conferma il trend positivo degli ultimi mesi nella regione Campania in termini di vincite alle lotterie.

A Sarno, in provincia di Salerno, è stata realizzata una quaterna da 19.700 euro con una giocata totale da 1 euro. Come riportato da Agimeg, a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, vinti 19.500 euro con il terno 2-24-71. A Fisciano (SA) è stato registrato un terno da 14.500 euro. A Napoli vinti 12.500 euro, mentre a Benevento sono stati centrati due terni identici da 9.750 euro ciascuno.

La Dea bendata ha bussato anche al 10eLotto con una vincita da 12.000 euro a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli.