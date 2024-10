Pulcinella a Piazza Municipio, una polemica inutile: l’opera sarà svelata stasera

Polemiche ed ironia sui social per l’opera d’arte che verrà inaugurata, stasera, a Piazza Municipio. L’opera di Mimmo Pesce dal titolo Tu si ’na cosa grande rappresenterà Pulcinella stilizzato, ma finora è stata bersaglio di battute e critiche per l’evidente somiglianza ad un simbolo fallico. L’opera, però, è ancora in via di allestimento ed il suo aspetto finale sarà del tutto diverso.

Ironia e polemiche per il Pulcinella di Piazza Municipio

Una polemica fondamentalmente inutile, quando a cavalcarla sono personaggi in vista che hanno avuto – o vorrebbero avere – un ruolo nella vita pubblica della città. Ci riferiamo a determinate persone che hanno, o hanno avuto, un’occasione reale e concreta di operare per il bene di Napoli ma non hanno rispettato le aspettative. Oggi cercano di riabilitarsi postando una foto, ma sarebbe ben troppo semplice. Bisognerebbe dare almeno pari attenzione e importanza a tematiche non sufficientemente percepite dall’opinione pubblica come lo scippo di risorse del Pnrr ai danni del Mezzogiorno, l’autonomia differenziata, la mancata fissazione dei Lep, per esempio.

Che le foto possano essere postate dai cittadini, con tanto di battute, è più che comprensibile ed anzi fa parte dell’identità del popolo napoletano, naturalmente orientato all’ironia, alla sagacia, alla battuta pronta. Non è ai cittadini che è rivolta la nostra critica, al contrario.

Tu si ‘na cosa grande sarà inaugurata stasera

L’opera in Piazza Municipio sarà inaugurata questa sera, mercoledì 9 ottobre, alle ore 18:45. L’installazione artistica Tu si ’na cosa grande sarà svelata alla presenza del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. L’autore, lo scultore e designer Gaetano Pesce, è scomparso sei mesi fa a New York.

L’installazione, a cura di Silvana Annichiarico, si compone di due opere in dialogo tra loro: una rivisitazione dell’abito di Pulcinella, di 12 metri di altezza, e due cuori rossi trafitti da una freccia, e rientra nel programma Napoli Contemporanea curato da Vincenzo Trione. All’inaugurazione dell’opera, che sarà esposta fino al 19 dicembre, seguirà una performance ideata dall’artista e realizzata dalle studentesse dei licei musicali cittadini.