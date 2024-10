Dopo quasi 5 mesi Morena torna a casa: un pirata della strada rischiò di ucciderla

“Una bellissima notizia. Morena, se tutto va come sta andando, verrà dimessa a breve dopo quattro mesi e mezzo, lunghi e pieni. Io e Morena ci tenevamo tanto a farvelo sapere”. Un messaggio pieno di speranza che arriva dopo mesi di preoccupazione e ansia, da quando la 16enne Morena fu travolta lo scorso 8 giugno da un pirata della strada in via Pietro Castellino a Napoli mentre era passeggera di uno scooter, che rischiò di ucciderla per poi scappare. L’uomo è stato poi rintracciato, mentre alla giovane ragazza è stata amputata una gamba.

Fu investita da un pirata della strada al Rione Alto, Morena torna a casa: ha perso una gamba nell’incidente

Dopo quattro mesi e mezzo trascorsi all’ospedale Cardarelli, Morena sta per fare rientro a casa. Questo il commento di Francesco Emilio Borrelli: “Ora ci aspettiamo che il criminale della strada, che l’ha condannata ad una vita senza più una gamba, venga condannato pesantemente”.

Il deputato all’epoca dei fatti si espresse così: “Ha rovinato per sempre la vita di una giovanissima donna ed ha rischiato di ammazzare tre persone. È un criminale, e non l’essersi fermato a prestare soccorso lo certifica, e come tale va trattato: condanna esemplare. Non vogliamo, questa volta, sentire parlare di attenuanti. È tempo che si comincino a mandare messaggi forti affinché possano cessare le stragi sulle strade che soprattutto su nostro territorio hanno causato un aumento drammatico delle vittime nell’ultimo anno. Daremo a Morena e alla sua famiglia tutto l’aiuto ed il supporto possibili ed immaginabili. Ciò che serve loro ora è soprattutto giustizia. Per questo organizzeremo una manifestazione pubblica”.