VIDEO/ Napoli, ragazza oscura la targa per varcare la ZTL: “Ce l’hanno nel DNA”

Una ragazza è stata immortalata in un video mentre oscura la targa della propria auto prima di varcare la ZTL attiva a Coroglio. Una scena che si ripete non poche volte, soprattutto nel weekend, in una zona altamente frequentata dai giovani di Napoli e provincia.

Napoli, ragazza oscura la targa per varcare con l’auto la ZTL a Coroglio | VIDEO

Una scena amara che lascia perplessi: l’indole di una fetta della popolazione sembra avere l’illegalità nel proprio DNA, come sottolineato da uno dei commenti apparsi sui social, che racconta tutto lo sconforto della buona parte della cittadinanza, che non ne può più dei continui tentativi di sporcare l’immagine di questa terra: “C’è poco da dire e da fare. Hanno proprio nel DNA questa cultura.

Questo modo di pensare a delinquere in tutti i sensi. Un mondo a parte, e non mi vengano poi a insultare se si dice la verità su questo spaccato di NAPOLI E dintorni. Guidano in senso vietato, senza casco sui motorini con bimbi, anche con bimbi in braccio, corse nelle piazze, tutto di più. È proprio la loro cultura che è sbagliata, conosco molte persone perbene Campane, ma certi atteggiamenti sono intollerabili. Il degrado culturale sovrasta il bello e buono della città”.