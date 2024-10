Il napoletano Andrea Faeta si laurea campione del mondo di acconciature

Da Secondigliano al tetto del mondo. È la storia di Andrea Faeta, acconciatore originario di Napoli che ha vinto la Coppa del Mondo per la categoria street cut and style nella competizione internazionale Omchairworld.

Coppa del Mondo di acconciature, il napoletano Andrea Faeta conquista la medaglia d’oro

A raccontare l’impresa è stato lui in prima persona:

“Mi chiamo Andrea Faeta, ho 23 anni, vivo a Secondigliano e lavoro con mio padre Pasquale. Dopo essermi diplomato al l’istituto tecnico Ferdinando Galiani mi sono scritto all’accademia di barberi e parrucchieri per ottenere la licenza professionale di barbiere. Successivamente ho frequentato un’altra accademia per migliorare tecnicamente e mi sono iscritto all’ ANAM Caserta.

ANAM (accademia nazionale acconciatori misti) di Andrea Romano . Li ho conosciuto Armando Loreto e Andrea Romano che mi hanno formato e preparato. Dopo mesi insieme ad altri ragazzi della scuola dell’ANAM ci siamo iscritti al mondiale OMCHAIRWORLD.

Durante i mesi che hanno preceduto il mondiale mi sono allenato duramente tutti i fine settimana con il direttore nazionale ANAM PierFilippo Francia insieme ai suoi VICE: Armando Loreto, Daniele Giaquinto , Giuseppe Buonanno, Arnaldo Francisconi grazie ai quali ho acquisito delle nozioni tecniche che prima non conoscevo.

Ci siamo allenati per mesi all’ANAM CASERTA, ANAM MULTICENTER, ANAM ESPAM MILANO per poi partire per Parigi dove si è disputata questa competizione internazionale OMCHAIRWORLD.

Ho conquistato un terzo posto individual che mi ha permesso di vincere la medaglia d’oro a squadra e la COPPA DEL MONDO per la categoria street cut and style insieme a Michele Iavarone e Alberto Colamarco”.