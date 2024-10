Napoli, tornano le Giornate della Salute, Prevenzione e Benessere: dove e quando

Piazza del Plebiscito ospiterà l’evento il 26 e 27 ottobre 2024, dalle ore 9:30 alle 18:00.

Organizzato dal Comune di Napoli, l’evento si articolerà in due giornate dedicate alla salute e al benessere dei cittadini, che potranno usufruire di screening e visite mediche gratuite in numerosi ambiti sanitari.

Napoli, tornano le giornate della prevenzione a Piazza del Plebiscito: quando

Grazie alla collaborazione delle Aziende Sanitarie Locali, dell’AOU Federico II, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, delle Aziende Ospedaliere, degli Ordini Professionali, delle Associazioni e Società Scientifiche e delle Municipalità verranno fornite informazioni preziose sull’importanza della prevenzione, della cura della salute e sulle attività veterinarie.

Tra i vari servizi offerti, figura lo screening dell’osteoporosi e delle fratture da fragilità. Verrà effettuata prima la raccolta di dati clinici del paziente, al quale poi verranno somministrate scale valutative e questionari da compilare, sulle abitudini alimentari e di attività fisica.

Inoltre il paziente verrà sottoposto a test clinici che permetteranno di stimare il rischio fratturativo a 10 anni. Si illustrerà inoltre il percorso per poter accedere agli ambulatori e per la presa in carico del paziente dalle aziende del territorio. Il tutto a cura dell’UOC di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’AOU Luigi Vanvitelli.

“L’osteoporosi e le fratture da fragilità rappresentano un problema sanitario importante, con un notevole impatto sulle autonomie e sull’indipendenza dell’individuo. La presa in carico precoce della persona con osteoporosi ed il corretto inserimento in un iter diagnostico e terapeutico adeguato permettono di contrastare l’evento “frattura” o evitare che riaccada- ci racconta la Dott.ssa Sara Liguori, Fisiatra e Ricercatrice dell’AOU Luigi Vanvitelli –.

In questo scenario, il fisiatra gioca un ruolo fondamentale nel percorso di cure dell’osteoporosi, soprattutto in un ‘ ottica preventiva, promuovendo uno stile di vita attivo, suggerendo e indirizzando il paziente verso adeguate abitudini alimentari. La possibilità che viene offerta alle persone in queste due giornate – continua la dottoressa –, è per noi personale medico molto importante poiché ci permette di informare la popolazione tutta ed al tempo stesso indirizzare la persona con potenziale diagnosi verso un percorso sanitario adeguato e tempestivo”.