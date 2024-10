VIDEO/ A Ponticelli la scuola diventa una giungla: bambini ‘mangiati vivi’ dagli insetti

Si chiama Scuola dell’Infanzia “Nuova”. Eppure il nome stride con le reali condizioni in cui versa l’istituto di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli. Perché se è vero che, da tempo immemore, le periferie sono caratterizzate dall’incuria e del degrado, qui si è andati ben oltre. La scuola più che nuova sembra essere un luogo abbandonato da anni, sembra una di quelle location utilizzate per gli horror-movie.

Ponticelli, scuola dell’infanzia ‘Nuova’ diventa una giungla: bambini punti ogni giorno da insetti

Non è solo una questione d’immagine ma anche e soprattutto, come raccontano i genitori degli alunni, di sicurezza per i bambini. Le aree verdi che circondano l‘istituto di via Alfani, trascurate e mal curate, col tempo hanno preso il sopravvento in maniera selvaggia tramutandosi in una sorta di giungla. Gli insetti così proliferano e i bambini vengono continuamente punti sul corpo.

“Dopo la ripresa delle attività scolastiche, abbiamo notato un significativo aumento dell’erba alta e incolta nelle aree verdi circostanti l’istituto” -spiega una madre rivoltasi al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli- “creando un aspetto poco curato e poco gradevole per i bambini. Mi preme sottolineare che un ambiente non curato e mal tenuto sta rappresentando un pericolo per la sicurezza dei nostri figli, in quanto l’erba alta può nascondere oggetti pericolosi e/o favorire la proliferazione di insetti e animali indesiderati”.

Non solo erba alta ed insetti. Per i genitori è la sicurezza generale ad essere carente soprattutto in termini di vigilanza.

“L’istituto è sprovvisto di guardiania e vigilanza,”– prosegue la donna- e così sono continui i subire furti all’interno della scuola da parte di individui loschi che portano via beni primari per i bambini e violando i loro luoghi ‘sacri’”.

“Decadenza ed abbandono da sempre caratterizzano le periferie e c’è ormai rassegnazione su questo”– dichiara Borrelli- “ Non deve essere così soprattutto per ciò che concerne la scuola ed i bambini. Chiederemo ai vertici scolastici di adottare provvedimenti per la manutenzione e il ripristino di condizioni igienico-sanitarie adeguate. Sul tema sicurezza sono anni che gridiamo a gran voce di adottare misure diverse per le scuole sempre più nel mirino di balordi e delinquenti. Il futuro dei ragazzi delle periferie non è segnato, può prendere strade corrette se gliele prepariamo, se gli diamo scuole degne”.