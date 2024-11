VIDEO/ Pietre e uova contro l’ambulanza, Halloween da incubo a Napoli

Serata all’insegna dell’inciviltà quella vissuta la scorsa notte a Napoli in occasione di Halloween. La festa dei morti viventi, ereditata dalla cultura americana, è diventata anno dopo anno l’occasione per commettere atti vandalici in piena libertà, come testimonia quanto accaduto nei pressi dell’ospedale del Mare.

Halloween a Napoli, lancio di pietre e uova contro l’ambulanza

Come raccontato da un utente e riportato dalla pagina Nessuno tocchi Ippocrate, mentre un’ambulanza rientrava in seguito ad un intervento di pronto soccorso, è stata bersagliata da un lancio di uova e pietre. Un episodio censurabile che nulla ha a che vedere con le usanze oltreoceano, e che sottolinea una volta di più il degrado sociale in cui riversa la nostra società.

“Pietre e uova contro l’ambulanza 118. È successo poco fa nei pressi dell’Ospedale del Mare a Napoli, il mezzo di soccorso fa rientro in postazione, dopo aver lasciato il paziente al pronto soccorso di Ponticelli, quando improvvisamente l’equipaggio sente diversi colpi. Uova e pietre sono state lanciate da ignoti.

Da quanto ci viene riferito un uovo ha colpito in pieno l’autista soccorritore attraverso il finestrino aperto! Il tipico “Halloween all’italiana”, infatti non ci risulta che in America vengano lanciate uova e pietre!”