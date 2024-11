Si è spento all’età di 66 anni Carmine Daniele, fratello dell’indimenticabile Pino. ‘O Giò, come lo chiamava il cantautore, a cui dedicò la splendida canzone I got the blues, era da tempo malato. È morto all’ospedale di Bari in seguito a complicanze derivate da un trapianto di cuore a cui era stato sottoposto.

Addio a Carmine Daniele, fratello di Pino: si è spento all’età di 66 anni

I problemi cardiaci hanno segnato profondamente l’esistenza dei Daniele: nel 2021 era scomparso per problematiche simili anche il fratello Salvatore.

Proprio ieri, allo stadio Diego Armando Maradona, era stato presentato il brano inedito di Pino dal titolo ‘Again‘, tra la commozione generale. Nel 2016 Carmine sollevò una polemica circa il vicolo intitolato al fratello artista, sottolineando come avesse “portato la cultura napoletana in giro per il mondo”, meritando “una piazza e non un vicoletto”.

Il testo di ‘I got the blues’, la canzone che Pino Daniele dedicò al fratello Carmine

‘O Giò che voglia ‘e te vedè

me manca assaje ‘na cumpagnia

mò nun sò buono cchiù a parlà

e nun conchiure ma

I got the blues

I got the blues on me

‘O Giò i’ forze nun torno cchiù

‘e cammenate senza Dio

purtavo ‘o tiempo e ce parlavo ‘acoppa

e sotto sotto stevemo bbuono accussì

I got the blues on me

I got the blues accussì

I got the blues on me

I got the blues accussì

I got the blues on me

I got the blues accussì

I got the blues on me

I got the blues accussì