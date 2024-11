SHEIN apre a Napoli, arriva Snowville: il più grande negozio a tempo tutto natalizio

Dopo il successo del pop-up aperto a giugno, SHEIN torna a Napoli per ringraziare la sua community con il più grande negozio a tempo realizzato dal brand che sarà inaugurato il 3 dicembre presso la Mostra d’Oltremare in via Kennedy 54 e resterà attivo fino all’11 dicembre.

SHEIN A Napoli: apre il negozio alla Mostra d’Oltremare

La famosa catena di abbigliamento, accessori e prodotti per la casa online darà vita ad un’esperienza natalizia senza precedenti per gli affezionati clienti partenopei che potranno curiosare tra una miriade di capi ed articoli all’interno di un pop-up unico e dal fascino suggestivo.

Il negozio temporaneo per l’occasione sarà trasformato nel magico mondo di Snowville, dove il Natale prenderà vita in un’atmosfera indimenticabile. Appena varcata la soglia, i visitatori saranno accolti da uno spazio illuminato di luci scintillanti, con un maestoso albero di Natale che domina la scena. Ad arricchire l’ambiente la cassetta delle lettere per Babbo Natale e giganteschi pacchi regalo.

I visitatori saranno letteralmente trasportati in un paesaggio invernale fiabesco con alberi ricoperti di neve e installazioni che ricordano distese innevate. Nel negozio saranno presenti tutte le categorie di prodotto più amate: dai capi per bambini all’esclusiva linea SHEIN X passando per l’abbigliamento uomo e donna fino ad una selezione home dedicata all’arredamento e un’area beauty interamente riservata ai prodotti SHEGLAM.

Il pop-up natalizio di Napoli, nonché il più grande finora inaugurato, rappresenta un altro passo in avanti nella strategia di SHEIN di avvicinarsi sempre più all’utenza con esperienze fuori dal digitale, creando legami autentici e memorabili. Snowville sarà l’opportunità non solo per provare ed acquistare dal vivo gli articoli del noto e-commerce ma anche di scoprire la magia del Natale in un mondo da sogno, dove ogni angolo dà vita ad un momento indimenticabile.

“Snowville” sarà aperto al pubblico presso la Mostra d’Oltremare, in Viale Kennedy 54, dal 3 all’11 dicembre, dalle 11:00 alle 20:00. Nel weekend, il 7 e l’8 dicembre, l’orario di apertura sarà anticipato alle 10:00.