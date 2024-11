Nel “Campionato Mondiale dei panettoni” svoltosi a Napoli nel corso della scorsa settimana, a dominare la scena è stato il Pan Cri Cri, prodotto presentato dal famoso pasticcere pluripremiato Davide Muro, di Pinerolo.

La particolarità di questo panettone? Scordatevi uvetta e canditi, gli ingredienti cardine di questa creazione sono la farina di grillo e gli insetti caramellati.

Un panettone con gli insetti caramellati, Davide Muro spiega la sua creazione

Qualche settimana fa, il pasticcere di Pinerolo fu intervistato da Studio Aperto nella sua Antica Pasticceria Castino. Lo stesso Muro, ai microfoni di Italia 1, provò ad abbattere i classici stereotipi, spiegando che la sua creazione è stata molto gettonata tra la clientela del locale, tanto da avere già molte prenotazioni in vista delle feste natalizie:

“Questa mia idea nasce per il campionato mondiale che si svolgerà a Napoli ed ho pensato ma perché no? Visto che in questo ambito artigianale nessuno osa mai tanto, e quindi ho voluto portare qualcosa di diverso. I grilli secchi che utilizziamo vengono prima rotti e poi inseriti dentro ad un caramello e diventano delle piccole granelle di grillo caramellato“.

“Paura di non essere apprezzato? L’opinione è libera, sicuramente qualcuno sarà contro ma qualcuno sarà anche a favore di provarlo. Io dai dati che ho in mano da quando abbiamo comunicato questo prodotto, ci dicono che c’è molto interesse e anzi è abbastanza richiesto. Per Natale abbiamo molte richieste, qualcuno già l’ha prenotato, c’è sicuramente molta curiosità su questo panettone e proveremo a rispondere a tutti quelli che in queste settimane ci hanno scritto anche per avere delle semplici lucidazioni”.