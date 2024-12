La finale di X Factor a Napoli sarà uno spettacolo senza precedenti: c’è anche D’Alessio

Tra i super ospiti della finale di X Factor, che quest’anno si terrà a Napoli il 5 dicembre, ci sarà anche Gigi D’Alessio, il noto cantautore partenopeo che varcherà il palco di piazza del Plebiscito per omaggiare ancora una volta la sua città.

Finale X Factor a Napoli: c’è anche Gigi D’Alessio

Napoli è stata scelta come sede della prima e attesissima finale “in esterna” del celebre programma di Sky che proprio quest’anno ha lanciato la novità di far esibire i finalisti fuori dal tradizionale studio, portandoli direttamente in una delle piazze più belle e calorose d’Italia e del mondo.

Sarà proprio al Plebiscito che prenderà vita il grande evento co-organizzato dall’amministrazione comunale, a ingresso gratuito ma limitato a chi è riuscito ad accaparrarsi i biglietti nelle scorse settimane. A rendere indimenticabile lo show non solo il talento dei concorrenti in gara, la presenza dei giudici e della famosa cantautrice nonché conduttrice Giorgia, ma anche la partecipazione di alcuni ospiti speciali.

Tra questi Gigi D’Alessio che tornerà nella sua amata piazza del Plebiscito per omaggiare la sua città. Nel corso della serata, infatti, l’artista raggiungerà il suo affezionato palco per esibirsi con una performance esclusiva in diretta, incantando la platea e il pubblico da casa.

“Quando abbiamo saputo che la finale era a Napoli è stata una gioia ma anche un sollievo perché comunque il pubblico sicuramente darà un elemento fondamentale in più a tutta la serata. E poi il cuore di Napoli, lo sappiamo, non ci tradisce mai” – ha dichiarato Giorgia nel corso della conferenza stampa.

“Quindi sarà sicuramente un supporto per noi. Ho già cantato in piazza del Plebiscito con Pino Daniele, che è sempre nel nostro cuore. Adesso c’è anche una canzone nuova che gira ed è molto bello poter risentire la sua voce. Ci manca, ma in un certo senso, soprattutto quando siamo qui, la sua presenza è fortissima“ – ha concluso.