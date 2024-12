Geolier da record, è l’artista più ascoltato in Italia: 1,2 miliardi di stream nel 2024

Il 2024 è stato l’anno di Geolier. Il rapper napoletano, ha vissuto un’annata da record in ogni attività di cui è stato protagonista. Nonostante l’anno sia iniziato con la “delusione” per il secondo posto in un Sanremo di cui si chiacchiera ancora per le mille vicende successe. Il cantante ha poi sfruttato l’onda positiva del Festival producendo gli album “Dio lo sa” e “Dio lo sa – ATTO II” che hanno dominato in lungo e largo in tutte le classifiche italiane segnando dei record da brividi.

Geolier domina in Italia, è lui l’artista più ascoltato nel 2024

Circa 1,2 milioni di stream, dominio massimo per artista, canzone e album più ascoltato. I “p’me, tu p’te” portata a Sanremo ha raggiunto numeri che non si vedevano da anni, diventando la colonna sonora di questo 2024. Oltre ciò, per il rapper, c’è il trono di Spotify, dove ha vinto ogni classifica, che lo ha eletto “artista dell’anno”. Ma l’anno non è ancora finito, infatti proprio stanotte il cantante ha fatto uscire un nuovo singolo, “Ferrari”, che va a chiudere l’album “Dio lo sa – ATTO II”.

1. Artisti più ascoltati d’Italia

1 Geolier

2 Sfera Ebbasta

3 Lazza

4 Tedua

5 Anna

6 Guè

7 Kid Yugi

8 Capo Plaza

9 Shiva

10 Tony Effe

2. Le canzoni più ascoltate in Italia

1 I p’ me, tu p’ te di Geolier

2 Come un tuono (feat. Guè) di Rose Villain

3 Tuta gold di Mahmood

4 100 messaggi di Lazza

5 Sesso e samba (feat. Gaia) di Tony Effe

6 30°C di Anna

7 Gata Only di FloyyMenor e Cris Mj

8 Dopo le 4 (feat. Bresh & Tedua) di Tony Effe

9 Sinceramente di Annalisa

10 Miu Miu di Tony Effe

3. Gli album più ascoltati in Italia

1 Dio lo sa di Geolier

2 Icon di Tony Effe

3 Vera baddie di Anna

4 La Divina Commedia di Tedua

5 I nomi del diavolo di Kid Yugi

6 Locura di Lazza

7 X2VR di Sfera Ebbasta

8 Ferite di Capo Plaza

9 Il coraggio dei bambini di Geolier

10 Tunnel di Simba La Rue