È partenopea una delle stazioni più belle al mondo: Napoli sul podio con New York

La stazione Chiaia della Linea 6 della Metropolitana di Napoli si attesta tra le più belle al mondo: a confermarlo è il Prix Versailles, il prestigioso premio internazionale incentrato sulle meraviglie architettoniche e di design internazionali.

Napoli, la stazione di Chiaia è tra le più belle del mondo

Inaugurata lo scorso 6 luglio la stazione Chiaia, progettata dall’architetto napoletano Uberto Siola, si sviluppa su tre distinti livelli: il primo con l’ingresso principale su piazza Santa Maria degli Angeli, il secondo con l’ingresso su via Chiaia e il terzo con il piano banchina.

Non solo uno sbocco importante per cittadini e visitatori ma anche un vero e proprio capolavoro di architettura che spinge sempre più turisti a raggiungere la stazione per visitarla e scattare suggestive foto al suo interno. Chiaia è stata riconosciuta come una meraviglia per gli occhi anche dal Prix Versailles, che la colloca sul podio delle stazioni più belle del globo.

“Il Prix Versailles premia la stazione Chiaia tra le più belle al mondo del 2024. La stazione, inaugurata lo scorso luglio, ha ricevuto un importante riconoscimento al Prix Versailles, risultando la seconda stazione più bella del mondo, arrestandosi solo dietro la Grand Central Madison di New York. Il prestigioso premio internazionale, consegnato nella sede dell’Unesco di Parigi, è dedicato all’architettura e al design degli spazi pubblici” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Napoli.

Napoli si affianca e addirittura supera le più importanti metropoli del mondo: basti pensare che, oltre alla stazione di New York, nell’elenco figurano gioielli architettonici come l’austrica Schafbergbahn Station di Sankt Wolfgang, la Bell Station di Melbourne in Australia, la stazione di Beijing in Cina, la Matabiaum a Tolouse in Francia.