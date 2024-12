Ieri sera è stata una serata complicata per i passeggeri di un volo easyJet in partenza da Napoli alle 20:30 diretto a Palermo. Come riportato da Federica Virga su PalermoToday, a causa di condizioni meteorologiche avverse e forse a causa di un fulmine, l’aereo ha dovuto cambiare rotta e atterrare a Catania. Il volo avrebbe dovuto raggiungere l’aeroporto di Punta Raisi in circa un’ora, proprio mentre un forte temporale si abbatteva sulla città.

Volo Napoli-Palermo dirottato per il maltempo, terrore a bordo: “Colpiti da un fulmine”

Un passeggero del volo EU4103 ha condiviso la sua esperienza con PalermoToday. “Siamo decollati da Napoli puntuali – ha raccontato – ma quasi all’arrivo l’aereo ha subito alcune turbolenze. Si vedeva già la costa, e la gente ha cominciato a urlare; qualcuno si è sentito male. A un certo punto, sul lato sinistro dell’aereo, abbiamo visto un intenso lampo e sentito un piccolo scuotimento. Ci è stato comunicato che un fulmine aveva colpito l’aereo”.

Di conseguenza, il volo è stato immediatamente dirottato all’aeroporto Fontanarossa di Catania, dove è atterrato intorno alle 21:50. Una volta a terra, i passeggeri sono rimasti a bordo per circa un’ora e mezza. “Il comandante ha informato che sarebbero stati effettuati alcuni controlli tecnici – ha aggiunto – a causa delle avverse condizioni meteorologiche incontrate durante il volo. L’attesa è stata accompagnata da vari annunci che comunicavano il termine dei controlli e la successiva ripartenza”.

Nonostante il volo fosse stato inizialmente cancellato, è ripartito verso Palermo alle 23:30, atterrando a Punta Raisi intorno a mezzanotte. “Molti passeggeri – ha concluso il viaggiatore – hanno scelto di scendere a Catania piuttosto che continuare il volo su quell’aereo”.