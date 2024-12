Napoli, invito shock apparso al centro storico: “Rapina il turista”

Il turismo fa bene o fa male? In tanti si faranno quotidianamente questa domanda a Napoli, specialmente chi abita nelle zone a maggiore flusso di visitatori.

Qualcuno però ha tagliato la testa al toro e ha deciso di esprimere senza mezzi termini la propria opinione: “Rapina il turista”. Così recita una scritta realizzata con vernice spray blu su un muro di Via Tarsia, la strada che collega Montesanto a Piazza Dante.

“Sono un commerciante di via Tarsia. Ci hanno regalato questa orribile scritta e siamo avviliti da questi comportamenti. Ma come fa un Napoletano a odiare Napoli?! “- ha raccontato un negoziante di zona rivoltosi al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Non si tratta di un napoletano che odia Napoli, non solo questo almeno.

È una persona che odia la vita, le sue regole, il buon senso e pure il proprio cervello dato che con esso, evidentemente, non ci parla. Un invito a commettere un reato, un attento ad un’altra persona, seppure magari ironico e provocatorio, è un atto vile e meschino. Il turismo ha dato nuova vita a zone abbandonate a sé stesse, ha fatto, grazie anche all’iniziativa privata di residenti, commercianti e imprenditori, quello che le amministrazioni non sono mai riuscite a fare. In alcuni giorni, in alcuni periodi dell’anno, può essere un po’ asfissiante ed ingombrante per i residenti ma basta riuscire ad amministrarlo bene. Il che vuole dire anche creare la giusta simbiosi tra napoletani e visitatori. Nel frattempo abbiamo chiesto di cancellare la vergogna scritta. ”-ha dichiarato Borrelli.