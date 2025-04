Altro che Kvara e Osimhen: ‘Fratm’ McTominay già parla in italiano e scherza in napoletano

Scott McTominay ha impiegato pochi mesi per fare quello che altri, in anni, non avevano nemmeno tentato: entrare davvero nella cultura napoletana. Il centrocampista scozzese, arrivato a Napoli negli ultimi giorni dello scorso mercato estivo, ha sorpreso tutti non solo per le prestazioni in campo, ma anche per il suo rapido inserimento fuori dal rettangolo verde.

In pochissimo tempo, McTominay ha imparato a parlare italiano con una discreta scioltezza, tanto da concedersi battute e siparietti anche in dialetto napoletano, strappando applausi e risate tra compagni e tifosi. Un gesto di apertura e rispetto che non è passato inosservato, specie se paragonato ad altri beniamini azzurri.

Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, stelle assolute del Napoli scudettato, nonostante i lunghi anni trascorsi all’ombra del Vesuvio, non avevano mai dimostrato un simile avvicinamento linguistico. Osimhen ha sempre preferito esprimersi in inglese, mentre Kvara, pur amato dalla piazza, ha mantenuto l’uso esclusivo del georgiano e dell’inglese nelle sue comunicazioni ufficiali.

La naturalezza con cui McTominay si è calato nella realtà partenopea – tra “uè guagliò”, “fratm'” e sorrisi compiaciuti – racconta di un approccio culturale che va oltre il semplice impegno sportivo. È la dimostrazione che sentirsi parte di una città, e non solo di una squadra, può fare la differenza nella costruzione di un rapporto sincero con i tifosi.

In un momento storico in cui il calcio diventa sempre più globalizzato e distante dalle radici popolari, il comportamento di McTominay suona come una ventata d’aria fresca. Napoli, da sempre calorosa ma anche esigente, non può che apprezzare.

Scott ha già capito una grande verità napoletana: per essere amato davvero, non basta segnare o correre. Bisogna parlare il linguaggio del cuore.