VIDEO/ Napoli, Natale flop a San Gregorio Armeno: “Meno turisti del 2023, vendite in calo”

VIDEO/ Napoli, Natale flop a San Gregorio Armeno: “Meno turisti, vendite in calo”

L’ondata di turisti prevista a Napoli per le festività natalizie non ha reso quanto ci si aspettava. La redazione di Vesuviolive.it ha incontrato diversi artigiani di San Gregorio Armeno, responsabili di bed & breakfast e ristoratori del centro storico per analizzare insieme come gli avventori hanno risposto nel 2024 dopo il boom del 2023.

Dalle risposte raccolte, lo stato d’animo generale sembra essere di insoddisfazione. Le strutture ricettive non sono state prese d’assalto dalle prenotazioni, tutt’altro. In numerosi alberghi e b&b alcune stanze rimarranno vuote, così come nella strada dei presepi è in parte rimasta inapplicata l’istituzione del senso unico pedonale per mancanza di esigenze paricolari.

Natale a Napoli, la bolla dell’overtourism è già esplosa?

La bolla dell’overtourism sembra essere già scoppiata: i vacanzieri che si sono riversati per le strade della città non hanno prodotto quanto auspicato in termini economici. I visitatori della città più pop d’Italia appartengono ancora ad una fascia basso-spendente: Napoli sembra essere vittima di se stessa e della sua economicità.

È diffusa infatti l’idea che i prezzi estremamente cheap che si possono trovare all’ombra del Vesuvio, hanno un effetto boomerang nei confronti degli stessi commercianti: chi viene al sud è consapevole di poter spendere poco per dormire, mangiare e divertirsi.

La concorrenza è diventata spietata in tutti gli ambiti: c’è bisogno di una regolamentazione che limiti l’apertura continua di attività, per consentire a quelle già presenti e radicate sul territorio di riuscire ad offrire prodotti di qualità senza rischiare di sparire. Estendendo troppo la torta, in sostanza, si rischia di non riuscire a mantenere strutture ed esercizi in vita, considerando anche il costante aumento delle spese.

Gli intervistati:

Eugenio La Puca

Costantinopoli 33 Grand Suite

Luciano Capuano

F.lli Capuano dal 1840

Michele Buonincontro

Bottega Buonincontro

Andrea Ferrarecce

Caffè Letterario Intra Moenia