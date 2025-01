È stato catturato dagli ucraini il pizzaiolo napoletano Gianni Cenni, che militava nell’esercito russo. L’italiano si era unito alle forze armate russe il 13 novembre 2024 per prendere parte all’invasione dell’Ucraina.

È stato arrestato dai servizi segreti di Kyiv nella regione di Kupyansk. In precedenza, lavorava nella pizzeria del console italiano a Samara. Gianni Cenni è nato il 19 agosto 1973, come risulta dal suo libretto militare rilasciato dal ministero della Difesa russo che attesta anche la sua data di arruolamento, avvenuta il 13 novembre 2024 nell’unità militare 58198, I° reggimento corazzato.

L’esercito ucraino lo avrebbe fermato tra il 7 e l’8 gennaio, nella zona di Kupyansk e nella regione di Lugansk. Proveniente dalla Campania, non ci sono informazioni su di lui sui social media, se non per un vecchio profilo LinkedIn dove menziona come uno dei suoi precedenti impieghi quello di capo pizzaiolo nel ristorante ‘La figlia del presidente‘ a Napoli, che però afferma di non conoscere.

A Samara, il console onorario dell’Italia, Gianguido Breddo, imprenditore nel settore della ristorazione, ha lavorato con Gianni Cenni e ha dichiarato: “È stato mio dipendente fino a circa un anno fa”.

Il console onorario è una figura molto nota a Samara e condivide la sua ammirazione per Putin, pubblicando sui social foto di sé stesso con una maglietta raffigurante Putin e un orso, accompagnata dalla scritta “Io sono amico di Putin”.