Napoli, branco aggredisce e spara a un 20enne nella notte al Pallonetto di Santa Lucia

Nella notte appena trascorsa, presso il quartiere del Pallonetto a Santa Lucia, si è verificato un episodio di violenza. Intorno all’1:30, un giovane di 20 anni, C.L., già noto alle forze dell’ordine per alcuni reati minori, è stato assalito da un gruppo di individui.

Napoli, Pallonetto di Santa Lucia: 20enne aggredito e gambizzato da un gruppo di persone nella notte

Al culmine dell’attacco, gli è stato esploso un colpo di pistola alla gamba.

C. è stato immediatamente trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è stato ricoverato per le cure necessarie. Le forze dell’ordine stanno attualmente conducendo un’indagine per chiarire i contorni dell’accaduto e identificare i responsabili di questo atto di violenza.