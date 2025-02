Napoli su Disney+, nasce il documentario “Posso entrare? An Ode to Naples”

Il documentario “Posso entrare? An Ode to Naples” di Trudie Styler arriva dal 24 gennaio su Disney+ UK.

Napoli su Disney+, ecco “Posso entrare? An Ode to Naples”

“Siamo riusciti a vendere questo doc su Napoli, oltre che a tanti Paesi, ma anche a Disney+ UK e Hulu in Nord America (dal mese prossimo, ndr), che è un’altra piattaforma del mondo Disney. Per noi è una grande soddisfazione, non è un’operazione scontata“. In questo mercato infatti, “non c’è una grande visibilità del cinema italiano. Quindi, questo per noi è un primo passo per incrementare la visibilità del nostro marchio come Rai Cinema e, in generale, del prodotto italiano“. A dirlo è l’amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco all’Adnkronos, dopo la première del documentario della moglie del cantante Sting – organizzata da Rai Cinema e Disney+ – che si è tenuta al Regent Street Cinema di Londra, una città in cui il pubblico italiano è presente: “In Inghilterra vivono 500mila italiani, e non si tratta di emigranti di vecchia data ma per la grande maggioranza giovani“, fa notare Del Brocco.

Trudie Styler ha raccontato la sua “storia d’amore” con Napoli, fatta vivere allo spettatore attraverso le voci di tanti protagonisti delle storie e della vita di ogni giorno della città di ieri e di oggi. “Cosa che più mi piace di Napoli? Il senso di comunità che in quella meravigliosa città si respira ovunque. Ho camminato per le strade e bussando alle porte dicevo ‘posso entrare?’. Le porte mi si aprivano. Le persone mi offrivano un caffè e mi parlavano di loro, della loro vita. Mi facevano sentire parte di una comunità, come mi accadeva da piccola nel paesino del nord dell’Inghilterra dove vivevo, dove tutti stavano sempre per strada e si conoscevano“.