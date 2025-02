“Il cuore non ha retto per la paura”: morta 73enne dopo le scosse ai Campi Flegrei

Una donna di 73 anni è morta d’infarto dopo le scosse ai Campi Flegrei dello scorso 15 febbraio. A raccontare la triste storia è Vincenza, la figlia dell’anziana, ai microfoni di InterNapoli. La signora viveva in una casa all’interno di un parco in via Solfatara a Pozzuoli.

La storia di Antonietta, la 73enne morta a seguito delle scosse dei Campi Flegrei

“Attorno alle 16 di quel sabato Antonietta ha avvertito la prima scossa ed ha cercato subito riparo, impauritissima. Ha fatto pochi passi ma ha subito detto di non sentirsi bene“. Pochi secondi dopo il dramma che è stato raccontato dalla figlia. “Mia mamma si è immediatamente accasciata. Il cuore non ha retto per la paura, i soccorsi del 118 sono stati purtroppo inutili. È morta in un attimo“.

“Perché il Comune di Pozzuoli non ha lasciato perennemente attivo delle strutture di accoglienza sul territorio per le persone fragili e anziane? Mia madre aveva paura soprattutto da maggio 2024, da quando cioè c’era stato l’altro pesante sciame sismico che ha costretto anche noi ad abbandonare l’abitazione, restare in auto per qualche tempo e andare in albergo (a spese del Comune ndr.) fino a giugno“.

“La scossa di sabato 15 febbraio era pesante ma non quanto quelle successive, è vero. Ma per mia mamma era sufficiente per essere preoccupata. Le strutture ci risulta sono state realmente attive dalla serata di domenica: troppo tardi. Ripeto, dovevano essere lasciate attive sempre, anche nei periodi di calma evitando a tante persone di costringere a dormire in auto “.