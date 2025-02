Campi Flegrei, assessore Cosenza: “E’ impossibile una scossa magnitudo 5.1”

L’assessore con delega alla Protezione civile del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, in Consiglio comunale, nel corso di un’informativa è tornato a parlare della situazione dei Campi Flegrei. Le molteplici scosse di questi giorni hanno spaventato tanti cittadini, nonostante ciò, Cosenza prova a fare chiarezza sulla tanta disinformazione.

Le parole dell’assessore Cosenza sulla situazione ai Campi Flegrei

“Sulla base dei dati scientifici, dobbiamo tener conto che, ad oggi, con lo sciame sismico in corso, abbiamo registrato un innalzamento di scarsi 1,4 metri e, se anche volessimo considerare tutti gli innalzamenti registrati negli ultimi anni, non superiamo i 4 metri complessivi di innalzamento del suolo. Siamo quindi ben lontani dallo scenario che nel 1538 provocò l’eruzione.

Naturalmente – ha chiarito Cosenza – nessuno può essere certo al 100 per cento di come evolverà la situazione, ma questo è lo scenario e a queste evidenze bisogna attenersi”. A quanto riferito, l’amministrazione ha nominato una commissione di esperti per studiare e monitorare il fenomeno “Va comunque chiarito – ha evidenziato l’assessore – che lo scenario peggiore che potrebbe accadere, nello scenario attuale, è che si rompa la faglia più grande, evento altamente improbabile, che al massimo potrebbe provocare una scossa di 4,4 di magnitudo. L’ipotesi di un sisma di magnitudo 5,1, di cui si è molto parlato in questi giorni e che tanto preoccupa la popolazione, si verificherebbe solo se si spaccassero contemporaneamente tutte le faglie. Un evento tanto nefasto quanto altamente improbabile”