Terremoti, da stamattina iniziano i controlli delle abitazioni ai Campi Flegrei: le modalità

L’ultimo periodo preoccupa e non poco gli abitanti dei Campi Flegrei e non solo. Visto le continue scosse, il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e in accordo con il Consorzio Interuniversitario ReLUIS ha deciso di iniziare da stamattina i controlli delle abitazioni delle zone interessate.

C’è tanta preoccupazione in città a seguito delle ultime scosse registrate nel corso della scorsa settimana. Per questo motivo i controlli saranno sempre più stringenti. Da stamattina si inizierà a verificare la situazione di molte abitazioni sul territorio.

Iniziano i controlli delle abitazioni ai Campi Flegrei, cosa c’è da sapere

Le attività, promosse dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e in accordo con il Consorzio Interuniversitario ReLUIS, saranno condotte mediante rilievi da terra, da parte del gruppo di ricerca del Dicea, Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale della Federico II, e del laboratorio di Ingegneria edile mediante rilievi da drone a opera del Centro di Servizi Cesma.

Le squadre di rilevamento saranno riconoscibili dai loghi del Consorzio ReLUIS e dei laboratori BElab o LIFT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La campagna d’indagine, finalizzata a valutare la vulnerabilità delle facciate degli edifici prospicienti i principali assi viari. Interesserà le seguenti strade: via Lucullo, via Montegrillo, via Risorgimento; via Roma, via Terme Romane. Le prime attività di rilievo da terra si svolgeranno a partire da lunedì 24 febbraio, alle ore 10:00, su Via Risorgimento. L’inizio delle attività tramite drone avverrà in una fase successiva