Nasce il Premio Alfredo D’Agnese, concerto mozzafiato a Villa Pignatelli: gli ospiti

Giovedì 18 giugno 2026 a Villa Pignatelli (Napoli) prenderà vita un concerto incentrato sulla nascita del Premio Alfredo D’Agnese, dedicato ai giovani critici musicali.

Premio Alfredo D’Agnese: l’opportunità alle nuove generazioni

La serata è organizzata dall’associazione Maggio Della Musica in onore del giornalista, fondatore della scuola di giornalismo e direttore di Run Radio ( dell’Università Suor Orsola Benincasa) Alfredo D’Agnese, scomparso lo scorso 5 giugno.

Una lunga carriera che gli ha permesso di diventare un punto di riferimento nel panorama napoletano del giornalismo musicale, una passione per la musica che lo ha sempre contraddistinto e accompagnato fino agli ultimi giorni della sua vita. Il suo ultimo articolo, un’intervista a Elvis Costello pubblicato il giorno della sua scomparsa, sottolinea e simboleggia il legame tra la sua vita, il giornalismo e la musica.

Il Premio Alfredo D’Agnese sarà destinato alle nuove generazioni di critica musicale, un’iniziativa che intende trasformare il suo insegnamento e il suo lavoro di formazione di numerose generazioni di giornalisti in un’eredità continua.

Lo spettacolo: gli ospiti Sade Mangiaracina e Luca Acquino

Protagonisti della serata del 18 giugno 2026 dalle ore 20 a Villa Pignatelli saranno la pianista Sade Mangiaracina e il trombettista e flicornista Luca Aquino, due tra le personalità più autorevoli del panorama jazzistico italiano contemporaneo.

Per gli amici e ex studenti di Alfredo D’Agnese è previsto un biglietto speciale al costo di 10€, le prenotazioni possono essere effettuate tramite messaggio WhatsApp al numero 392 8860966. Una serata non solo di ricordo ma una vera e propria opportunità di collaborare a un progetto destinato al futuro.



