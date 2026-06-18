Paola morta mentre lavorava, aveva 35 anni e 2 figli piccoli: la tragedia in Campania

Tragedia a San Cipriano d’Aversa, in provincia di Caserta, per la scomparsa di Paola Russo, dipendente di Poste Italiane, morta all’età di 35 anni a seguito di un grave incidente stradale avvenuto mentre stava lavorando.

Incidente a San Cipriano: morta mentre lavorava, lascia 2 bimbi

La giovane, impiegata come portalettere, si trovava sul suo scooter per consegnare la posta quando sarebbe rimasta vittima di uno schianto mortale. Una tragedia che ha sconvolto San Cipriano d’Aversa e Orta di Atella, dove la giovane viveva. Il prossimo 20 luglio avrebbe compiuto 36 anni. Era sposata ed aveva due figli piccoli.

“Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Orta di Atella esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Paola Russo, 36 anni, nostra concittadina, deceduta oggi a seguito di un grave incidente avvenuto nel Comune di San Cipriano di Aversa” – si legge nella nota diffusa dal Comune di Orta di Atella.

“Una tragedia che colpisce ancora più duramente, perché avvenuta mentre Paola era al lavoro, al servizio del territorio come portalettere. Paola lascia il marito e due figli in tenera età, ai quali va tutta la nostra vicinanza, in un momento per cui non ci sono parole adeguate a consolare una perdita così grande. A nome dell’intera cittadinanza rivolgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia e a quanti la conoscevano per la professionalità e la disponibilità che la contraddistinguevano”.