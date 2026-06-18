Anticiclone tropicale, farà ancora più caldo. Temperature in rialzo di 12°: sembrerà agosto
Giu 18, 2026 - Veronica Ronza
Meteo
L’ondata di caldo diventerà ancora più intensa nei prossimi giorni: stando alle previsioni si registreranno anomalie di temperature anche di +12 gradi rispetto alla media del periodo.
Meteo, farà ancora più caldo: +12 gradi, sembrerà agosto
Secondo le stime de Il Meteo, nei prossimi giorni il caldo diventerà sempre più opprimente, tanto da dare il via ad una ondata di calore anomalo, con temperature in aumento addirittura di 12 gradi rispetto alla media stagionale.
Una fase climatica che si lega all’avanzata di un possente anticiclone di matrice sub-tropicale, alimentato da venti molto caldi in risalita direttamente dalle terre desertiche del Nord Africa. Le temperature saranno in costante aumento almeno fino al fine settimana, quando sarà raggiunto il primo picco di questa bollente fase africana.
I termometri si avvicineranno ai 40 gradi da Nord a Sud. In particolare a toccare i valori più elevati, entro domenica 21 giugno, saranno le Regioni del Centro-Nord. Sarà una parentesi calda decisamente anomala per il mese di giugno, più tipica di luglio o dei primi giorni di agosto.
Ci attenderanno, dunque, settimane roventi pur non essendo entrati ufficialmente nella stagione estiva. Secondo le prime proiezioni il mese di luglio sarà ancor più caldo di giugno. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono nuovi aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la previsione attuale.