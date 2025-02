Campi Flegrei, in arrivo il piano per i cittadini disabili e fragili

Campi Flegrei, in arrivo il piano per cittadini disabili e anziani

Arrivano importanti novità sul tema Campi Flegrei per i cittadini anziani e disabili. Nei prossimi giorni sarà attivato un piano di intervento per il soccorso. Al fine di offrire un supporto assistenziale e psicologico in concomitanza con gli eventi bradisismici per le persone più fragili.

La situazione è molto critica. Nella settimana dal 17 al 23 febbraio, sono stati localizzati 610 terremoti, con magnitudo massima di 3.2. Per questo motivo attività come queste hanno l’assoluta priorità. Nonostante in questi giorni ci sia stato un’allentamento per quanto riguarda il numero di scosse, l’attenzione resta sempre altissima.

Campi Flegrei, in arrivo il piano per cittadini disabili e anziani

Su sollecitazione del prefetto, la protezione civile regionale sta elaborando in queste ore, in collaborazione con le aziende sanitarie locali e il 118, un piano di intervento per il soccorso ai cittadini con disabilità o con specifiche fragilità che vivono nella zona rossa. Il piano sarà sottoscritto nella prossima riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, convocata in Prefettura in data odierna.

Al termine dell’incontro sono stati ricevuti i comitati cittadini per un confronto sulle attività in corso per collaborare al meglio con la città. I rappresentanti intervenuti hanno espresso apprezzamento per le attività poste in essere dalle istituzioni nelle ultime settimane, soprattutto sotto il profilo della comunicazione e della programmazione delle iniziative in tema di assistenza alla popolazione. È stato concordato di organizzare un successivo confronto di aggiornamento entro un mese. Nella speranza di non dover più parlare di queste scosse.

All’incontro erano presenti tra i tanti, oltre che il prefetto, anche i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, di Bacoli, Josi Della Ragione, e di Monte di Procida, Salvatore Scotto Di Santolo; l’assessore all’Istruzione del Comune di Napoli, Maura Striano; i rappresentanti delle Forze dell’ordine e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco