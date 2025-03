Napoli Tennis Cup, tra i partecipanti c’è anche un big italiano. Dettagli, info e lista completa

Tutto ciò da sapere in merito alla Napoli Tennis Cup che inizierà il prossimo 23 marzo

Dal prossimo 23 marzo scatterà il via dell’ATP 125 alla Napoli Tennis Cup organizzato in sinergia con organizzato con la Master Group Sport. La competizione tennistica, rientrata nel giro nel 2022 come 250, poi passato da quest’anno a 125 è alla quarta edizione.

La lista completa dei tennisti presenti alla Napoli Tennis Cup, c’è un volto noto italiano

Si tratta di Luciano Darderi, primo dell’entry list e numero 60 del mondo (ma già top 35 lo scorso anno) che ha difeso i colori dell’Italia alle Olimpiadi nel 2024; di Francesco Passaro, n. 90 del mondo e semifinalista a Napoli nell’edizione 2024; di Fabio Fognini oggi n. 95 del mondo, gloria del tennis italiano e top ten Atp nel 2019. I tre tennisti italiani, insieme con il bosniaco Damir Dzumhur (84), il belga Raphael Collignon (92) e Chun-Hsin Tseng di Taipei (100) compongono la sestina di giocatori top 100 iscritti alla Napoli Tennis Cup e che rendono l’entry list di assoluto valore mondiale.

È aperta intanto la prevendita per acquistare i biglietti della Napoli Tennis Cup 2025 presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket, sui siti Vivaticket.com e azzurroservice.net. Previsti sconti sul costo dei biglietti giornalieri dedicati agli Under 14 e sulle Scuole Tennis dei circoli della Campania. L’abbonamento al torneo costa 120 euro, da 10 a 30 euro il costo del singolo biglietto.

Il tabellone principale della Napoli Tennis Cup sarà composto dai 21 giocatori dell’entry list, da sei giocatori provenienti dal torneo di qualificazione, da due special exempt (giocatori impegnati nelle fasi finali di tornei subito precedenti alla Napoli Tennis Cup e che non possono partecipare alle qualificazioni) e da tre wild card, gli inviti speciali che potranno essere utilizzati nelle prossime settimane fino all’inizio della competizione.