Campi Flegrei, tutte le zone dei palazzi ad alto rischio. La lista completa

Le celle ad alta vulnerabilità individuate grazie agli ultimi controlli sono 29, tra le quali 9 a Bacoli, 10 a Pozzuoli, 1 a Napoli-Pozzuoli e 9 a Napoli. C’è la massima allerta su tutto ciò che accade attorno ai Campi Flegrei, visto le continue scosse (l’ultima stanotte di magnitudo 3.2).

Tra le zone attenzionate ma non segnalate ci sono anche la Grotta di Seiano, la panoramica Discesa Coroglio, Bagnoli Dazio.

Campi Flegrei, la lista di tutte le zone dei palazzi ad alto rischio

Questa è invece la lista completa delle 29 zone con i palazzi ad alto rischio. Su queste strade c’è un attenzione massima per la sicurezza di tutti i cittadini.

BACOLI (9)

via Pagliaro,

via Poggio,

via Gaetano De Rosa,

via Ercole,

via Vigna,

via Cento Camerelle,

via Goethe,

via Roma,

via Falci,

via Ortensio,

via Castello,

via Montegrillo (nell’area all’altezza del parco Sommerso di Baia)



POZZUOLI (10)

via Campana (all’altezza del Monte Gauro)

Colle dell’Imperatrice

via Alfonso Artiaco

Rione terra

via Maso Carrese

via Caldaie,

via Roma,

via Serapide,

via Tranvia,

via Giacomo Matteotti,

via Follieri,

via Giovanni Battista Pergolesi,

Corso Nicola Terracciano,

via Girone

via Pozzuoli (solo un tratto)

NAPOLI (9)

via Agnano agli Astroni (vicino al Monte Spina)

via Terracina-incrocio via Nuova Agnano (al confine tra Bagnoli e Fuorigrotta)

via Pozzuoli (zona Dazio)

il centro di Bagnoli: via Ilioneo, via Acate, via Ennio, via Ovidio, via Eurialo, via Caio Asinio Pollione, via Cicerone, via Lucio Silla, via Pollio Felice, via Ascanio, via Silio Italico, via Plinio, via Di Niso, via Campi Flegrei, via Amedeo Maiuri, via Enea, via Salvatore Ferrara, via Carmela Ferrara, via Diomede Carafa, via Miseno, Cupa Capano, via Girolamo Giusso, via Bagnoli, via Girolamo Cerbone

Posillipo: Discesa Coroglio e Grotta di Seiano