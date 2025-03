Campi Flegrei, Mattarella scrive a Manfredi: le ultime e il messaggio di supporto

Anche Presidente della Repubblica si è voluto sincerare della situazione ai Campi Flegrei. Nella giornata di ieri, c’è stato un colloquio telefonico con Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, per le ultime dall’area colpita dal bradisismo.

Mattarella scrive a Manfredi, nel mentre l’ultimo report sui Campi Flegrei

Come riportato da LaPresse, Sergio Mattarella nella serata di ieri ha voluto dimostrare tutto il supporto alla popolazione napoletana con una chiamata al sindaco Gaetano Manfredi. Apertura massima su ogni fronte da parte del Presidente della Repubblica, nel mentre il primo cittadino napoletano ha voluto informare tutti i cittadini sulle ultime dai Campi Flegrei:

“Sono ancora in corso le verifiche nell’area Fuorigrotta-Bagnoli dopo il terremoto di questa notte, sia nelle scuole che nelle abitazioni. Nel resto della città, non abbiamo registrato danni strutturali significativi, eccetto in una villetta sgomberata dove la caduta di un controsoffitto ha causato un ferimento fortunatamente lieve. Continueremo incessantemente con i controlli: avere strutture sicure è l’unica strada che ci consente di convivere con il bradisismo. Lo stato degli immobili è importante: i privati possono chiedere la valutazione di vulnerabilità e accedere eventualmente al contributo del Governo per poter migliorare la sicurezza sismica dei propri edifici”.