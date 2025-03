Negli ultimi giorni, Napoli è al centro di un’insolita vicenda che ha destato preoccupazione tra cittadini e turisti.

Un individuo travestito da Topolino, il celebre personaggio Disney, è stato segnalato mentre si aggira per Via Toledo, una delle strade più frequentate e amate della città, nota per i suoi negozi e il flusso costante di visitatori.

Quello che potrebbe sembrare un’attrazione innocua si è trasformato in un incubo per molti: l’uomo, secondo numerose testimonianze, avvicinerebbe passanti e turisti proponendo foto ricordo, per poi pretendere denaro in modo insistente e, in alcuni casi, minaccioso.

Le denunce dei cittadini

La vicenda è emersa grazie a segnalazioni diffuse sui social network, in particolare su TikTok e Instagram, dove diversi utenti hanno condiviso esperienze inquietanti. “Ci ha chiesto soldi per una foto e, dopo avergli dato 2,50 euro, abbiamo scoperto che minaccia la gente con un coltello”, racconta una ragazza in un video diventato virale.

Altri descrivono comportamenti aggressivi: “Mi ha afferrato la mano e mi ha allontanato dai miei amici, chiedendo soldi con insistenza”, scrive un utente.

Alcuni affermano che l’uomo, quando non riceve quanto richiesto, estrarrebbe un coltello per intimidire le sue vittime, seminando paura tra chi passeggia nella zona.

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, dell’Alleanza Verdi Sinistra, ha raccolto queste testimonianze e ha portato la questione all’attenzione pubblica. “Ci stanno arrivando tantissime segnalazioni di questo soggetto che, travestito da Topolino, minaccia ed estorce denaro a turisti e cittadini. In alcuni video si dice che sia armato di coltello”, ha dichiarato Borrelli sui suoi profili social, accompagnando il messaggio con un filmato che mostra l’individuo in azione.

Il parlamentare ha annunciato di aver inoltrato le denunce alle autorità, chiedendo un’indagine approfondita per fare luce sulla vicenda e garantire la sicurezza nella zona.

Un fenomeno non nuovo

Secondo quanto riportato, questo “Topolino” non sarebbe una novità a Via Toledo. Alcuni cittadini sostengono di averlo notato da almeno un anno, se non di più, con segnalazioni che risalgono al 2022. “Sta sempre lì, lo vedo da anni”, commenta un residente, mentre un altro aggiunge: “Mezza Napoli ha litigato con lui”.

Nonostante la sua presenza prolungata, fino a poco tempo fa non erano emerse denunce formali alle forze dell’ordine a carico di Topolino “‘o mariuolo” (così è stato soprannominato da molti), forse per la natura apparentemente innocua del personaggio o per la riluttanza delle vittime a segnalare episodi di lieve entità.

Tuttavia, l’escalation di aggressività descritta negli ultimi giorni ha cambiato il quadro, spingendo le autorità a intervenire.

La Polizia Locale, in particolare l’Unità Operativa Chiaia, si è attivata per identificare e rintracciare l’individuo, mentre anche la Polizia di Stato ha avviato accertamenti. Al momento, non risultano denunce ufficiali pregresse, ma la mole di segnalazioni online ha reso impossibile ignorare il caso.

Il litigio con Batman

Le testimonianze raccolte dipingono un ritratto inquietante: un uomo che sfrutta l’icona amichevole di Topolino per attirare le sue prede, trasformando un momento di svago in un’esperienza minacciosa. “Sembrava così tenero”, scrive una madre che aveva fotografato la figlia accanto al personaggio, salvo poi pentirsene. Un altro episodio vede “Topolino” scacciare con modi bruschi un cosplayer di Batman, urlandogli: “Fammi lavorare, vattene!”.

La vicenda ha scatenato indignazione tra i napoletani, che chiedono misure immediate per tutelare la città e i suoi visitatori. Molti invitano a denunciare formalmente episodi simili, mentre altri suggeriscono di evitare del tutto il contatto con il personaggio. “Sta sempre a Via Toledo, evitatelo”, è l’avvertimento che circola online.