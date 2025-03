FOTO/ Via Scarlatti, si apre una voragine: camion rimane incastrato. Shock al Vomero

Un evento improvviso ha scosso il quartiere collinare del Vomero questa mattina, quando una voragine di circa tre metri di profondità si è aperta al centro della carreggiata di Via Scarlatti, una delle arterie principali della zona pedonale, nota per essere il cuore dello shopping napoletano.

Voragine al Vomero, camion Asia rimane incastrato a Via Scarlatti

L’incidente, avvenuto nelle prime ore della giornata, ha coinvolto un camion dei rifiuti dell’Asìa, rimasto parzialmente intrappolato nella buca con le ruote posteriori, suscitando preoccupazione tra residenti e commercianti.

I fatti

Il cedimento si è verificato intorno alle 5 del mattino, quando il mezzo dell’azienda di igiene urbana stava effettuando il consueto servizio di raccolta.

Testimoni hanno riferito di un forte boato, seguito dalla rapida formazione della voragine, che ha inghiottito parte del camion.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, della polizia municipale e dei tecnici di ABC, l’azienda che gestisce la rete idrica e fognaria di Napoli, per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il veicolo.

Secondo le prime ricostruzioni del Comune di Napoli, la causa del dissesto sarebbe da attribuire a una perdita nella rete fognaria, che avrebbe indebolito il manto stradale già fragile, probabilmente a causa di infiltrazioni pregresse. Il passaggio del camion, un mezzo pesante, potrebbe aver semplicemente accelerato il cedimento di un tratto già compromesso.

Disagi e interventi

L’apertura della voragine ha portato alla chiusura immediata di Via Scarlatti, interrompendo la circolazione pedonale in una delle zone più frequentate del Vomero, meta quotidiana di cittadini e turisti per le sue boutique, ristoranti e centri commerciali.

Inoltre, per consentire i lavori di riparazione, è stata sospesa la fornitura idrica in alcuni edifici limitrofi, causando disagi ai residenti. Le autorità hanno assicurato che il ripristino dell’acqua è previsto entro la fine della giornata, mentre i tecnici sono al lavoro per valutare l’entità del danno e pianificare gli interventi necessari.

La zona è stata transennata e interdetta al pubblico, con squadre di operai e tecnici che stanno analizzando il sottosuolo per accertare le cause esatte e scongiurare ulteriori rischi. Sul posto è intervenuto anche il consigliere ecologista della V Municipalità, Rino Nasti, che ha sottolineato la fragilità delle infrastrutture del quartiere: “Gli avvallamenti sono ovunque. Serve un intervento strutturale urgente per evitare che episodi del genere si ripetano”.